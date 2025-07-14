صور .. محمود سعد يسجل أولى حلقات الموسم الثاني من كامل العدد مع هشام ماجد

انتهي الإعلامي محمود سعد من تسجيل أولي الموسم الثاني من برنامجه “كامل العدد ” ، والتى استضاف فيها الفنان هشام ماجد.

ومن المقرر أن يقوم محمود سعد بتسجيل حلقة مع الإعلامي جورج قرداحي اليوم.

وكان آخر أعمال هشام ماجد، ‎ فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم مي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

كما شارك هشام ماجد في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل أشغال شقة فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين في دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي في دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.