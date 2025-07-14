جاستن وهايلي بيبر يحتفلان بألبومه الجديد Swag

يحتفل جاستن بيبر وزوجته هايلي بطرح ألبومه الجديد “Swag”، أول ألبوم منفرد له منذ أكثر من أربع سنوات، وسط أجواء من الحب والدعم المتبادل.

وكشف مصدر مقرب من الثنائي لمجلة PEOPLE أن هايلي كانت إلى جانب جاستن طوال رحلة إعداد الألبوم، مشيرًا إلى أنها ساعدته على الثقة في حدسه الفني واتخاذ قراراته بحرية كاملة بعيدًا عن الضغوط السابقة.

وقال: “هايلي ساعدته يثق في نفسه ويعمل اللي هو عايز يعمله كفنان… الجمهور دلوقتي بيشوف الفنان اللي هايلي عارفة حقيقته من زمان”.





الألبوم يأتي بعد تغييرات كبيرة في حياة جاستن المهنية، أبرزها انفصاله عن مدير أعماله السابق سكوتر براون، مما أتاح له مساحة إبداعية أوسع وحرية كاملة في اختيار المتعاونين والموسيقيين. ويُقال إن “Swag” يمثّل جاستن الحقيقي، بأداء حي وصوت خام وموسيقى أكثر تجريدًا وصدقًا.





الألبوم الذي صدر يوم 11 يوليو، يضم 21 أغنية بمزيج من الـR&B والبوب والتجريب الصوتي، ويشارك فيه فنانون مثل Gunna وSexxy Red، ويُعد الألبوم الأكثر شخصية وجرأة في مشواره الفني.





من جانبه، أثنى براون على الألبوم الجديد رغم الانفصال، وكتب عبر “ستوري إنستجرام”: “ألبوم جميل وصادق”.





مصدر آخر أشار إلى أن “Swag” يُعد محطة فارقة في حياة جاستن، لأنه أول ألبوم منفرد له منذ أن أصبح أبًا، وهو أيضًا أول عمل يخرج من قلبه بالكامل دون تدخلات خارجية. وأضاف: “هو متحمس جدًا إن العالم يسمع صوته الحقيقي”.





جاستن وهايلي، المرتبطان منذ 2018، يواصلان دعم بعضهما البعض على المستويين الشخصي والفني، ليصبح “Swag” ليس فقط ألبومًا جديدًا، بل رسالة حب وثقة متبادلة.



