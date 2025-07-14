قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة 23 من " فات الميعاد"

طرحت منصة watch it، الحلقة 23 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل"فات الميعاد" عدد من الأحداث الهامة، حيث طلبت شقيقة بسمة من خطيبها تأجيل حفل زفافهما حتي تسطيع ضم خضانة ابنة شقيقتها.

وانتهت الحلقة بانتظار قرار القاضي فى الحكم فى قضية الحضانة، حيث من المقرر أن يفصل اما بمنح الحضانة لوالدة مسعد" أحمد مجدي" أو شقيقة بسمة.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.





‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد



ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.