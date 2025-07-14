محمد منير يحيي حفلا في مهرجان العلمين الجديدة خلال أغسطس

يستعد الفنان محمد منير لاحياء حفل غنائي ضخم،يوم 16 من الشهر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس.

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد منير فى الحفل الفنان رامي صبري.

قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة الفنان الكبير محمد منير (الكينج) حيث قام بتسليمه وسام ماسبيرو للإبداع .

ويعد وسام ماسبيرو أعلي تكريم تمنحه الهيئة الوطنية للإعلام لكبار المبدعين وقادة الرأي العام.

من جانبه قال الفنان محمد منير : إنني سعيد للغاية بمنحي الوسام الذي يحمل اسماً عظيماً هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي. وسوف أقوم بزيارة ماسبيرو قريباً للاطلاع علي عملية التحديث الجارية ، فماسبيرو يمثل جزءً من تاريخي الشخصي والفني .. كما أنه يمثل جزءً كبيراً من تاريخ القوة الناعمة المصرية.