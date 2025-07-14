قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: المناطق التي تشهد نموا سكانيا عالي الأكثر فقرا والأقل تعليم
خدعة إسرائيلية جديدة.. نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة
مجموعة عالمية تبحث إنشاء مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر
إيران: بعد الهجوم على منشآتنا ليس منطقيا اللجوء لآليات الاتفاق النووي
التعبئة والإحصاء : وصول عدد سكان مصر إلى 108ملايين نسمة خلال شهر
شمال سيناء تستعد لبدء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
مدرب الزمالك السابق على تصرف وسام أبو علي بعد بيان الأهلي: مش شايف النادي
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا
وزير الصحة: مصر تحتل رقم 13 على مستوى العالم والثالث أفريقيا من حيث عدد السكان
ريال مدريد يهنئ تشيلسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية: مستحق عن جدارة
"الوزراء": النهوض بقطاع الدواء أولوية استراتيجية لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الإفتاء: زيارة مقامات آل البيت والأولياء من أقرب القربات وليست بدعة أو شركا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

تستعد شركة مرسيدس-بنز للكشف الرسمي عن سيارتها GLC الكهربائية الجديدة كليًا خلال معرض ميونيخ الدولي للسيارات بعد شهرين، وبدأت بالفعل في الترويج لها عبر جولات خاصة أجراها الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس على متن نموذج أولي مموه، كاشفًا عن بعض من أبرز ملامحها التقنية والتصميمية.

سيارة GLC 400 4Matic EQ: اسم جديد وقدرة شحن فائقة

الطراز الأول الذي سيتم طرحه في السوق سيحمل اسم مرسيدس GLC 400 4Matic EQ، ضمن سلسلة سيارات EQ الكهربائية الفاخرة. 

ومن أبرز ما يميز هذه النسخة هو قدرتها على الشحن بسرعة هائلة تصل إلى 320 كيلوواط، مما يتيح للسيارة إضافة 260 كيلومترًا من مدى القيادة في 10 دقائق فقط. 

مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في السوق حاليًا.

هندسة 800 فولت ودعم لمحطات الشحن التقليدية

تأتي السيارة بهندسة 800 فولت، وهي ميزة أصبحت معيارًا في السيارات الكهربائية الفاخرة، ولكن مرسيدس تميزت بإضافة محول طاقة يسمح بالتوصيل بمحطات الشحن التقليدية ذات قدرة 400 فولت، وهو ما لم يكن متاحًا في بعض الطرازات السابقة مثل CLA الكهربائية.

رغم أن الشركة لم تعلن رسميًا عن أرقام القوة الحصانية أو عزم الدوران، إلا أن كالينيوس ألمح إلى أن التسارع مشابه لأداء Mercedes-AMG GT، مما يشير إلى زمن تسارع من 0 إلى 100 كم/س أقل من 4 ثوانٍ، وهو رقم مذهل بالنسبة لسيارة SUV.

من الجوانب العملية، تتمتع GLC الجديدة بقدرة سحب مذهلة تصل إلى 2400 كجم، ما يجعلها أقوى من بورشه ماكان الكهربائية بـ400 كجم، وهو إنجاز مهم في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

زادت مرسيدس قاعدة عجلات GLC EQ بمقدار 80 ملم مقارنة بالنسخة التقليدية، مما يترجم إلى مساحة إضافية لركاب الصف الخلفي وأمتعة أكثر في الصندوق الخلفي.

  • سعة التخزين الخلفي: 570 لترًا (أكثر بـ 20 لترًا من النسخة التقليدية)
  • السعة الكلية عند طي المقاعد: 1740 لترًا
  • سعة صندوق التخزين الأمامي: 128 لترًا

تأتي السيارة ضمن باقة Agility & Comfort التي توفر:

  • نظام تعليق هوائي لراحة فاخرة أثناء القيادة
  • نظام توجيه خلفي بزاوية 4.5 درجة لتحسين المناورة في الأماكن الضيقة
  • وهذه الأنظمة تشبه تلك المستخدمة في بورش ماكان الكهربائية، مما ينذر بمنافسة حامية بين السيارتين عند الإطلاق الرسمي العام المقبل.
مرسيدس مرسيدس GLC الكهربائية سيارة مرسيدس الكهربائية سيارة GLC 400 4Matic سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد