مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

تستعد شركة مرسيدس-بنز للكشف الرسمي عن سيارتها GLC الكهربائية الجديدة كليًا خلال معرض ميونيخ الدولي للسيارات بعد شهرين، وبدأت بالفعل في الترويج لها عبر جولات خاصة أجراها الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس على متن نموذج أولي مموه، كاشفًا عن بعض من أبرز ملامحها التقنية والتصميمية.

سيارة GLC 400 4Matic EQ: اسم جديد وقدرة شحن فائقة

الطراز الأول الذي سيتم طرحه في السوق سيحمل اسم مرسيدس GLC 400 4Matic EQ، ضمن سلسلة سيارات EQ الكهربائية الفاخرة.

ومن أبرز ما يميز هذه النسخة هو قدرتها على الشحن بسرعة هائلة تصل إلى 320 كيلوواط، مما يتيح للسيارة إضافة 260 كيلومترًا من مدى القيادة في 10 دقائق فقط.

مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في السوق حاليًا.

هندسة 800 فولت ودعم لمحطات الشحن التقليدية

تأتي السيارة بهندسة 800 فولت، وهي ميزة أصبحت معيارًا في السيارات الكهربائية الفاخرة، ولكن مرسيدس تميزت بإضافة محول طاقة يسمح بالتوصيل بمحطات الشحن التقليدية ذات قدرة 400 فولت، وهو ما لم يكن متاحًا في بعض الطرازات السابقة مثل CLA الكهربائية.

رغم أن الشركة لم تعلن رسميًا عن أرقام القوة الحصانية أو عزم الدوران، إلا أن كالينيوس ألمح إلى أن التسارع مشابه لأداء Mercedes-AMG GT، مما يشير إلى زمن تسارع من 0 إلى 100 كم/س أقل من 4 ثوانٍ، وهو رقم مذهل بالنسبة لسيارة SUV.

من الجوانب العملية، تتمتع GLC الجديدة بقدرة سحب مذهلة تصل إلى 2400 كجم، ما يجعلها أقوى من بورشه ماكان الكهربائية بـ400 كجم، وهو إنجاز مهم في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

زادت مرسيدس قاعدة عجلات GLC EQ بمقدار 80 ملم مقارنة بالنسخة التقليدية، مما يترجم إلى مساحة إضافية لركاب الصف الخلفي وأمتعة أكثر في الصندوق الخلفي.

سعة التخزين الخلفي: 570 لترًا (أكثر بـ 20 لترًا من النسخة التقليدية)

السعة الكلية عند طي المقاعد: 1740 لترًا

سعة صندوق التخزين الأمامي: 128 لترًا

تأتي السيارة ضمن باقة Agility & Comfort التي توفر: