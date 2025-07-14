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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
عزة عاطف

في واحدة من أكثر الصفقات اللافتة في عالم السيارات الكلاسيكية والفاخرة، بيعت مؤخرًا سيارة بورش 911 S/T نادرة للغاية بمبلغ يتجاوز 435,000 دولار أمريكي (حوالي 21 مليون جنيه مصري) في مزاد عبر الإنترنت، ومع ذلك قرر المالك رفض البيع! والسبب اعتقاده أن قيمة السيارة ستواصل الارتفاع.

سيارة قطعت 1267 كم فقط... وتباع بأكثر من ضعف ثمنها

هذه النسخة النادرة قادها صاحبها لمسافة 1267 كيلومترًا فقط (787 ميلًا) منذ شرائها، قبل أن يضعها للبيع على موقع Bring a Trailer المتخصص في المزادات. 

حظيت السيارة باهتمام واسع، ليس فقط بسبب ندرتها بل أيضًا لحالتها شبه الجديدة.

اللافت أن السعر الذي وصل إليه المزاد تجاوز ضعف السعر الأصلي المقترح من بورش، إلا أن البائع رفض العرض، ما يعكس ثقته الكبيرة في تزايد الطلب على هذه الطرازات الحصرية مستقبلاً.

مميزات سيارة بورش النادرة

تمثل بورش 911 S/T واحدة من أكثر الإصدارات ندرةً في تاريخ الشركة. 

أنتجت بورش 1963 نسخة فقط منها حول العالم، في إشارة إلى عام إطلاق أول سيارة 911 عام 1963. 

تمثل هذه السيارة بالتحديد جوهرة هندسية تجمع بين أداء GT3 RS والتصميم الكلاسيكي، مع استخدام مكثف للمواد خفيفة الوزن، وناقل حركة يدوي يمنح السائق تجربة قيادة نقية واستثنائية.

ما يزيد من جاذبية السيارة هو تخصيصها عبر باقة التصميم التراثي Heritage Design Package من بورش، والتي تكلف أكثر من 23,220 دولارًا أمريكيًا. 

تتضمن هذه الحزمة شعارات بورش الكلاسيكية من الستينيات، تطعيمات داخلية بالجلد ثنائي اللون، تطريز خاص، بالإضافة إلى طلاء خارجي مذهل بلون "Shore Blue" المعدني.

لا تباع هذه السيارة للقيادة فقط، بل لمعاملتها كـ استثمار طويل الأمد.

ومع تزايد الطلب العالمي على السيارات الرياضية التراثية، خاصة تلك المصنعة بأعداد محدودة، يبدو أن رفض البائع لعرض 435 ألف دولار قد يكون قرارًا ذكيًا، في حال واصلت قيمتها الارتفاع في السنوات القادمة.

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