مصير صفقة القرن.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إلى مطار بن جوريون، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بومبيو كان في استقباله بالمطار، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، ورئيس قسم أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، السفير تسفي أفينار.



كان مسؤولون إسرائيلي، قالوا إن جاريد كوشنر سيصل إسرائيل خلال الأيام القادمة للقاء نتنياهو، وبيني غانتس، وللاطمئنان على الأوضاع السياسية وبحث مصير صفقة القرن.

