ترامب: سيطرنا على داعش ونعتقل المزيد من عناصره

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الجيش الأمريكي سيطرة بشكل كامل على تنظيم داعش في سوريا والعراق، وذلك في دفاع جديد عن سياسته إزاء الشرق الأوسط في مواجهة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقرار إدارته سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا.



وأوضح ترامب قائلًا: "تنظيم داعش تحت السيطرة ونواصل اعتقال المزيد".



يأتي هذا بعد سلسلة حوادث أعقبت انصراف قوات سوريا الديموقراطية لصد الهجوم التركي ضد مناطق سيطرتها، وتخللها فرار نحو 800 شخص من عائلات مقاتلي التنظيم من مخيم للنازحين، فضلًا عن فرار متطرفين من أحد السجون بينهم بلجيكيان وأعمال شغب شهدتها مراكز احتجاز أخرى، وفقًا لـ"سكاي نيوز".