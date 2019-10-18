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فن

هنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها في إغلاق اكونت منسوب إليها ... اعرف السبب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لـ أكونت منسوب إليها من خلال خاصية استوى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وطلبت من جمهورها مساعدتها فى اغلاق هذا الحساب الذي يتابعه أكثر من مليون شخص .

وعلقت على الصورة قائلة: "الأكونت ده مش أنا ياريت كلكوا تعملوا ريبورت، الأكونت الوحيد بتاعي عليه العلامة الزرقا".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد أيام من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وفي أثناء قضاء شهر العسل، مما أدى إلى نقلها لأحد المستشفيات.
هنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها في إغلاق اكونت منسوب إليها ... اعرف السبب
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