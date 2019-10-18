بيان أمني لبناني: إصابة 40 شخصا من القوات على خلفية المظاهرات

أعلن جهاز الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الجمعة، أن أكثر من 40 شخصا من قوات الأمن أصيبوا على خلفية التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بيروت مساء أمس الخميس.



وقال جهاز الأمن في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية: "نطالب المواطنين التظاهر برقي وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف".



وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.



وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.

