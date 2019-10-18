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أخبار العالم

لبنان.. متظاهرون يقتحمون مبنى الحكومة والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:45 ص
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة في العاصمة بيروت، مشيرةً إلى أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال جهاز الأمن في بيان له منذ قليل: "نطالب المواطنين التظاهر برقي وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف"، مشيرًا إلى أكثر من 40 شخصا من قوات الأمن أصيبوا على خلفية التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بيروت مساء أمس الخميس.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.
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