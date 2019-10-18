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مرأة

فوائد أكل العسل قبل النوم.. القضاء على السموم أبرزها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:34 ص
فوائد اكل العسل قبل
فوائد اكل العسل قبل النوم
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أمينة الدسوقى
فوائد أكل العسل قبل النوم، لا تعد لا تحصى، خاصة أن العسل يسمى الذهب السائل الذي يمكن أن يشفى جسمك كله، فملعقة صغيرة من العسل قبل النوم، تعطيك نتائج مذهلة، حيث يعتبر العسل عاملا طبيعيا مضادا للبكتيريا ويحتوى على مضادات للالتهابات، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد اكل العسل قبل النوم.

فوائد أكل العسل قبل النوم

فوائد اكل العسل قبل النوم كثيرة، لذلك يُنصح بتناوله قبل النوم مباشرة نظرا لـ فوائده المتعددة، والتى تتمثل فى:

1- يساعد فى تخفيف الوزن، حيث يعمل العسل كوقود يتيح الجلوكوز، حيث يحتوى العسل الخام على 64 سعر حرارى فقط لكل كوب لذلك سوف يعطيك العسل شعورا بالشبع طوال الليل ولن تشعر الجوع.

2- يعزز من النوم، حيث يشجع العسل على النوم لأنه من أفضل العلاجات الطبيعية

3- يحسن من وظائف الكبد: فيحتاج الكبد إلى الوقود بين عشية وضحاها، كما يحافظ العسل على امتلاء الكبد، لذلك يمكن أن يكون العسل اختيار مثاليا، حيث أن العسل سيجعل الكبد يتيح الجلوكوز، مما يفرز الكثير من الهرمونات التى تحرق الدهون.

4- يعزز من الجهاز المناعى: العسل الخام ملئ بمضادات الأكسدة المعروفة بمحاربة الجذور الحرة فى أجسامنا وبالتالى سيمنع العسل العديد من أمراض القلب وكذلك السرطان.

5- يوفر الطاقة: يحتوى العسل على 80% من الكربوهيدرات لذلك يوفر وقودا رياضيا رائعا.

6- يعالج السعال: يستخدم العسل لعلاج السعال، وعلاج نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، فتناول ملعقة من العسل قبل النوم يمثل بمثابة معجزة حيث أنه يعمل على حرق الدهون بسرعة أكبر، وسيسمح السكر للكبد بمعالجة السموم بشكل أكثر فعالية.

7- يعالج الحروق والجروح: تحتاج إلى وضع العسل على المنطقة المصابة قبل النوم كما يمكن استخدام العسل كعلاج للقرح التى تظهر على الجلد

8- العسل عامل مضاد لمرض السكري

9- يعالج حب الشباب الالتهابي ويستخدم فى العديد من مركبات الشامبو والصابون العضوي.

10- يساعد العسل، العقل على أداء وظيفته بشكل أفضل حيث ثبت أن العسل الخام يحتوى على نسبة مثالية من الفركتوز والجلوكوز، كما يضمن العسل امدادت كافية من الجليكوجين فى الكبد.

مصدر المعلومات مواقع healtholino.
فوائد اكل العسل قبل النوم فوائد اكل العسل قبل النوم
فوائد اكل العسل قبل النوم فوائد اكل العسل قبل النوم
فوائد اكل العسل قبل النوم فوائد اكل العسل قبل النوم
فوائد اكل العسل قبل النوم فوائد اكل العسل قبل النوم
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