من الرقص إلى التعليم الإلكتروني.. TikTok يسعى إلى تغيير صورته

أطلقت شركة تيك توك "TikTok" الصينية، برنامجًا تعليميًا جديدًا في الهند، حيث يسعى تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير إلى توسيع نطاق خدماته وتخفيف العبء على السلطات المحلية في أحد أكبر أسواقها، وفقا لما ذكره موقع "TechCrunch" التقني.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها TikTok برنامجًا من هذا النوع في أي سوق حول العالم، حيث قالت شركة "Bytedance" المالكة للمنصة الأكثر شعبية في العالم:"إنها تعمل مع عدد من منشئي المحتوى والشركات في الهند لتعبئة المنصة بمقاطع فيديو تعليمية".



مقاطع تعليمية

وتغطي هذه المقاطع التعليمية مجموعة من الموضوعات الرئيسية، مثل مفاهيم العلوم والرياضيات على مستوى المدرسة، بالإضافة إلى تعلم لغات جديدة، ويشتمل التطبيق الاجتماعي أيضًا على مقاطع فيديو تقدم نصائح حول الصحة والوعي العقلي ومحادثات تحفيزية.



وقالت المنصة الاجتماعية التي يستخدمها أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند: "إن البرنامج التعليمي يهدف إلى إضافة الطابع الديمقراطي على التعلم الرقمي للمجتمع الهندي على المنصة"، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة 120 مليون مستخدم نشط شهريًا في أبريل الماضي.



وقد عقدت الشركة المالكة للمنصة شراكة مع الشركات التي ستنتج لها المحتوى التعليمي، مثل edtech الناشئة، وVedantu وToppr وMade Easy وGradeup، وتتعاون أيضًا مع المؤسسات الاجتماعية مثل Josh Talks وNudge Foundation لتوجيه 5000 شخص في جميع أنحاء الهند، حيث قامت الشركة بالكشف عن بعض الشراكات خلال الأشهر الماضية.



شراكات مع TikTok

وقال مسؤول تنفيذي في شركة "Josh Talks" وهي عبارة عن منصة إعلامية هندية مقرها في جورجاون: "أن الشركة تمكنت من الوصول إلى أكثر من 35 مليون مستخدم في أقل من شهرين عبر TikTok، وهو عدد كبير بالنسبة لعدد المستخدمين التى حصلت عليهم الشركة من منصات أخرى".



وأوضح "ساشين شارما"، مدير المبيعات والشراكات في TikTok: "إن دخول التطبيق الاجتماعي في التعليم هو استجابة للطلب الذي شهده من المستخدمين"، وقال في مؤتمر صحفي عقد في نيودلهي: "إن مقاطع الفيديو التعليمية هي بعض مقاطع الفيديو الأكثر شعبية على المنصة على مستوى العالم".



ملايين المقاطع على TikTok

وأشار شارما قائلًا: "إنه خلال الأشهر الأخيرة تم إنشاء أكثر من 10 مليون فيديو تعليمي ومشاركتها على منصة TikTok، حيث حصلوا على أكثر من 48 مليار مشاهدة"، ولم يكشف عن الهيكل المالي لصفقة تيك توك مع شركائها المبدعين.



ومع ازدياد استهلاك مقاطع الفيديو المحمولة في الهند، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى توفر البيانات الرخيصة وانتشار أجهزة هواتف أندرويد منخفضة التكلفة، ظهر عدد متزايد من الشركات الناشئة مثل edtech في البلاد لتقديم كتالوجها عبر الإنترنت.



وشهدت شركة Byju وهي شركة تعليمية وتقنية ناشئة تقدم تطبيقًا للتعلم ومقرها في بنغالور، تأسست عام 2011، قاعدة كبيرة من العملاء عند بدء تشغيلها في السنوات الأخيرة، وكان لدى الشركة الناشئة التي تبلغ قيمتها أكثر من 5.75 مليار دولار، حوالي 35 مليون مستخدم حتى قبل ثلاثة أشهر.



وقال محللون إن المحتوى التعليمي هو أيضًا أكثر جاذبية للمعلنين، مما قد يساعد TikTok على استكشاف خيارات تمويل أفضل في المستقبل، وإن التوسع في التعلم الإلكتروني من شأنه أن يساعد شركة تيك توك على تحسين صورة علامتها التجارية في العالم والتى تظهر على أنها منصة تروج لمقاطع الفيديو الأباحية بين المراهقين.



ويذكر أن تيك توك قد واجه بالفعل بعض المشكلات في الهند عدة مرات، ففي وقت سابق من هذا العام، أصدرت محكمة هندية حكماً بحظر تطبيق TikTok، بدعوى أنها كانت تستضيف وتروج للمحتوى الإباحية وغيرها من المحتويات غير المشروعة، وقد تم رفع الحظر في وقت لاحق.