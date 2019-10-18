الثقافة تحتفى بسيد درويش.. لتعريف الشباب بإنجازات رموز الوطن

شهدت وزيرة الثقافة الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى بالتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال للاحتفاء بخالد الذكر سيد درويش بالقاعة التى تحمل اسمه بمنطقة الهرم وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس اكاديمية الفنون وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية.



قالت وزيرة الثقافة، إن الخطط الاستراتيجية للعمل الثقافى فى مصر تشمل مسارا للاحتفاء برموز الوطن ووضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والاجيال الجديدة باعتبارهم نماذجا للنجاح.



وأضافت أن جهود تشكيل وعى المجتمع وبناء الانسان تستلهم انجازات العظماء ، مشيرة الى ثراء ذاكرة الامة بالمبدعين الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة ساهمت فى كتابة تاريخ البلاد .



وكانت الاحتفالية التى احيتها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تضمنت مجموعة من اعمال فنان الشعب الخالدة منها والله تستاهل يا قلبى - أنا المصري اداهما المطرب أحمد محسن ، دور أنا هويت شدت به أنغام مصطفى ، يا حلاوة أم اسماعيل – صدفة – دنجى دنجى تغنى بهم منعم رفاعي ، لحن الأروام اداه مصطفى ياسين ، دويتو على قد الليل تشارك فى ادائه أنغام مصطفى وأحمد محسن ، شد الحزام - يا عشاق النبى - خفيف الروح - أهو دة اللي صار اداء كورال أطفال تدريب الفنانة القديرة عزة نصر ، كما صاحب الاحتفالية معرضا لصور سيد درويش النادرة مثلت مراحل مختلفة من حياته الى جانب عدد من مقتنياته الخاصة التى يضمها متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومختارات من إصداراته التى تستعرض رحلة فنان الشعب .

