فوائد تناول الثوم يوميا.. حل سحرى لنضارة البشرة

فوائد تناول الثوم يوميا، لا تقتصر فقط على استخدامه فى الأكلات أو كنكهة فى الطعام، فالثوم عنصر شائع في كل مطبخ منذ العصور القديمة، حيث يحتوى الثوم على الكبريت، والأليسين، والتي لديهما قدرة مضادة للبكتيريا والفطريات، فتناول الثوم يوميا يقيك من الإصابة ببعض الأمراض، وبالتالى نظرا لـ فوائد الثوم، نرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد تناول الثوم يوميا.



فوائد تناول الثوم يوميا



1- تناول الثوم يوميا يعمل على تنقية الدم من الداخل للحصول على بشرة صحية من الخارج، فتناول فصين ثوم مع بعض الماء الدافئ يوميا في الصباح الباكر، الأمر الذى يساعد فى طرد السموم من الجسم.



2- يُنصح دائما العمل على تناول فصين ثوم يوميا كعلاج للبرد ومحاربة التهاب الجيوب الأنفية والإنفلونزا.



3- الانتظام فى تناول الثوم يوميا يعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، و خفض مستويات الكوليسترول في الدم بسبب خصائص الأليسين المضادة للأكسدة.



4- يستخدم الثوم لتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.



5- يعمل الثوم كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية والفطرية والطفيلية على مدار الـ 7000 عام الماضية، حيث تشير الدراسات إلى أن مستخلص الثوم المخفف يساعد الأطفال المصابين بالتهاب الدودة الشريطية.



6- تناول الثوم يوميا يفيد فى الوقاية من السرطان، وخاصة أن هناك العديد من الدراسات التى أثبتت إلى وجود علاقة بين الاستهلاك اليومي للثوم والوقاية من سرطانات المعدة والقولون، حيث يعمل الثوم على تعزيز مناعة الجسم ضد السرطان.



7-يعمل الثوم على حماية البشرة من تأثير الجذور الحرة وتبطئ نضوب الكولاجين مما يؤدي إلى فقدان المرونة في شيخوخة الجلد، وذلك من خلال وضع الثوم على الجلد المصاب بالتهابات فطرية ويوفر الراحة من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، كما أنه علاج فعال للعدوى الفطرية مثل قدم الرياضي والقوباء الحلقية.



8- يمنع الثوم تساقط الشعر حيث أن فرك مستخلص الثوم المسحوق على فروة رأسك أو تدليكه بالزيت المخلوط بالثوم يمنع تساقط الشعر.



مصدر المعلومات موقع ndtv.