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رياضة

هل يشارك محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يجيب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:46 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف النحم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من خوض لقاء مانشستر يونايتد، المقرر له الأحد المقبل، ضمن مناسفات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لـ مباراة مانشستر يونايتد:" جاهزية صلاح وأليسون وماتيب؟ لاشيء مؤكد حتى الآن، مازال لدينا حصتين تدريبتين، ثم نقرر بعدها موقف الثلاثي من المشاركة".

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكاحل، بعد تدخل عنيف من حمزة تشوردي لاعب ليستر سيتي، في الجولة الماضية، بـ الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 
ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.
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