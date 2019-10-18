أجمل نساء العالم.. 30 صورة تبرز جمال عارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد

حصلت عارضة الأزياء الأمريكية الجنسية، بيلا حديد، على لقب أجمل امرأة في العالم، ومن المعروف ان بيلا حديد من أصل فلسطيني، وهي بالغة من العمر 23 عاما.



واعتمد اختيار بيلا حديد وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها.



وحصدت بيلا حديد لقب أجمل امرأة في العالم، وفقا لمعيار Golden Ratio أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال، والذي اعتمد على موضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين، حيث كانت بيلا حديد هي الأكثر تطابقا مع النسبة المثالية.



وبخلاف ملامحها الجميلة، إلا ان بيلا حديد تعتمد في إطلالتها ارتداء الملابس الراقية، والمميزة، حيث انها غالبا ما تميل إلى حضور المناسبات بملابس انيقة وملفتة للغاية، حيث تعتمد في اختيار ألوان ملابسها على الألوان الأساسية، مثل: الأسود، والأبيض، والرمادي، والأحمر، والسيلفر، والذهبي.



وتنوع بيلا حديد في اختيار تسريحات الشعر التي تتلائم في الغالب مع إطلالتها، فنرى تارة تقوم برفعه إلى الأعلى، وتارة أخرى تقوم بتركه منسدلا على أكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة.



أما بالنسبة لاختيار المكياج ، فغالبا ما تعتمد بيلا حديد على مكياج العيون البارز، حيث إنها تفتخر برسمة عينيها التي تميل إلى رسمة العيون الفرعونية المسحوبة إلى الأعلى، فنجد أنها تبرز رسمة عينيها بألوان الكحل الأسود، والأخضر والتي يبرز من لون عينيها.



وتعتمد بيلا حديد في اختيار الألوان الترابية كأحمر شفاه، وهو ما يبرز من رسمتها رسمة شفتيها البسيطة، والناعمة، حيث انها تكتفي بوضع لمسات بسيطة، لكي لا تغطي على ملامحها الجذابة، والرقيقة.



وتفوقت بيلا حديد على مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين، وتم تصنيفها كأجمل امرأة بمعدل جمالي وصلت نسبته إلى 94%، وفقا لما جاء في تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



بينما حلت المغنية الأمريكية بيونسيه في المركز الثاني بعد بيلا حديد، وذلك بمعدل وصل إلى 92.44%، وجاءت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد في المركز الثالث بنسبة 91.85%.