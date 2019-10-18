صفحات الارهابية تشعل بورسعيد .. أشاعوا وفاة مواطن بعد طرده من مستشفى التأمين الصحى الشامل|صور



واكتشف صدى البلد ان المواطن عبد العال متواجد داخل مستشفي السلام ببورسعيد من يوم 1 اكتوبر بقسم الرجال ، ويعاني من تليف كبدي وجفاف واستسقاء بالبطن ويخضع للعلاج .



وتبين ان المريض قد خضع لفحوصات طبية كثيرة منذ فتح ملفه العلاجي رقم "39402" ، وانه يلقي اهتمامًا غير عادي من الاطباء وطاقم التمريض ويحصل علي علاجه بشكل منتظم.



ليقف صدى البلد على ابواب شائعة جديدة كادت ان تشعل الرأى العام فى بورسعيد بسبب التعاطف الانسانى غير المؤكد لصحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل من صفحات مشبوهه كما حدث سابقا فى واقعة شائعة اختطاف طفلة من امام هايبر شهير وكذا تقاعس الاجهزة عن انتشال مواطن غرق على شاطئ الباسلة تبين بعدها انه ارهابى وزعيم لتنظيم خطط لتنفيذ عملية بشرق بورسعيد وتم تصفيته مع باقى مجموعته الارهابية وغيرها من الاحداث التى تحاول الجماعات الارهابية واذنابها اشعال فتيل الازمة واثارة الرأى العام مستغلة طبيعة البورسعيدية فى التعاطف مع الحالات الانسانية.



استيقظت بورسعيد على ادعاء بعض صفحات التواصل الاجتماعى وفاة مواطن عقب طرده من احد مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة مما اثار غضب الكثيرين وبدأوا صب سخطهم على المنظومة والحكومة دون التاكد من صحة الخبر او التيقن من عدم صحته .كانت عدد من الصفحات نشرت صورا لمريض على ترولى خارج باب احد المستشفيات مدعين وفاة صاحب الصورة بعد رفض مستشفى بورسعيد العام سابقا السلام الدولى التابع لمنظومة التامين الصحى الشامل حاليا استقباله مما ادى الى وفاته امام باب المستشفى متأثر بحالته الصحية.وتناقل البعض الخبر ونشره مع وضع عبارات مناهضة لمنظومة التامين الصحى الشامل والحكومة و قيادات المحافظة التنفيذية فى شكل جديد من اشكال اثارة الراى العام من خلال التعاطف الانسانى مع خبر مشكوك فى صحته.وسعى صدى البلد للتأكد من الاخبار المتداولة على مواقع التواصل ليفاجأ بان الصور للمواطن عبد العال عبد المجيد وانه مازال على قيد الحياة يتلقى علاجه داخل المستشفى بقسم العناية الفائقة.