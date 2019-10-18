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أخبار العالم

الانهيار الكبير.. وزير الخارجية اللبناني: البديل عن الحكومة هو الفوضى

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:11 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
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أحمد محرم
نقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحذيره من أن البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وقد يكون الفوضى في الشارع وصولا الى الفتنة، تعليقًا على مطالب محتجين وقوى سياسية لبنانية باستقالة الحكومة.

وأضاف باسيل: "ما يحصل قد يكون فرصة كما يمكن أن يتحول إلى كارثة كبيرة ويدخلنا بالفوضى والفتنة والخياران واضحان ومتناقضان: فإما الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء".

وتابع باسيل: "موقفنا حتى الأمس كان تقديم حل جذري وإقرار موازنة تتضمن إصلاحات وقد رفضنا فرض أي ضرائب جديدة".

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.
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