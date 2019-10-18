Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فضيحة.. اختراق حساب مغنية شهيرة ونشر صورها عارية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:44 م
اختراق حساب مغنية
اختراق حساب مغنية شهيرة ديمتريا ديفون
Advertisements
عزة عاطف
تعرضت المغنية الأمريكية «ديمتريا ديفون» لفضيحة نشر صورها عارية على منتديات الإنترنت بعد اختراق مجموعة من الهاكرز (المخترقون) لحسابها في سناب شات، وأخذ جميع صورها ثم نشرها.

نشر المخترقون صورة عارية من صور ديمتريا وكتبوا فوقها "لمشاهدة المزيد من صوري الفاتنة ادخل على هذا الرابط"، وفي الحقيقة ينقلك الرابط المفخخ إلى سيرفر خاص بالمخترقون لكي يخترقوا أكبر عدد ممكن من الحسابات عن طريقها.

عملت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 27 عامًا مع فريقها على إغلاق الحساب واسترجاع الصور وكذلك حذفها من المنتديات والسيرفرات التي تم نشرها عليها بحسب صحيفة مترو.

يعتقد أن نفس مجموعة المخترقين الذين اخترقوا حساب ديمتريا هم أنفسهم الذين قاموا باختراق حساب الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من قبل، وقد جاءت هذه الأزمة في فترة عصيبة تمر بها المغنية الأمريكية ديمتريا بسبب وفاة صديقتها المقربة نتيجة لتناول المخدرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مغنية الإنجليزية بيبي ريكسا تحتفل بعيد ميلادها الـ 30

بعد اختراق حساب المدير التنفيذي لـ تويتر.. تعرف على أبرز هجمات الهاكرز لمؤسسي شبكات التواصل الاجتماعى.. وطرق تفاديها

فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها

ترشيحاتنا

غضب بعد قيام شابين بالـ"تخميس" بالسيارة في السعودية.. والنتيجة صادمة

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

الدفن ليلا يُحرم الميتَ من هذا الثواب.. والعلماء: مكروه في 3 أوقات.. فيديو

جريمة تقشعر لها الابدان .. لص وشقيقه يجبران أمًا على مشاهدة ذبح طفليها

شاهد.. أول ظهور لمولودة حنان مطاوع

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير