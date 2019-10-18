فضيحة.. اختراق حساب مغنية شهيرة ونشر صورها عارية

تعرضت المغنية الأمريكية «ديمتريا ديفون» لفضيحة نشر صورها عارية على منتديات الإنترنت بعد اختراق مجموعة من الهاكرز (المخترقون) لحسابها في سناب شات، وأخذ جميع صورها ثم نشرها.



نشر المخترقون صورة عارية من صور ديمتريا وكتبوا فوقها "لمشاهدة المزيد من صوري الفاتنة ادخل على هذا الرابط"، وفي الحقيقة ينقلك الرابط المفخخ إلى سيرفر خاص بالمخترقون لكي يخترقوا أكبر عدد ممكن من الحسابات عن طريقها.



عملت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 27 عامًا مع فريقها على إغلاق الحساب واسترجاع الصور وكذلك حذفها من المنتديات والسيرفرات التي تم نشرها عليها بحسب صحيفة مترو.



يعتقد أن نفس مجموعة المخترقين الذين اخترقوا حساب ديمتريا هم أنفسهم الذين قاموا باختراق حساب الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من قبل، وقد جاءت هذه الأزمة في فترة عصيبة تمر بها المغنية الأمريكية ديمتريا بسبب وفاة صديقتها المقربة نتيجة لتناول المخدرات.