صحراء الخير .. انطلاق مشروع زراعة 100 فدان جديدة بواحة سيوة بالتعاون مع الفاو.. يتضمن زراعات النخيل والزيتون .. وتوزيع أرض المشروع على شباب الواحة

تدريب 100 شاب على الزراعة والري الحديث بالتنقيط

الزراعات المستهدفة من النخيل والزيتون

إقامة حوض تبريد للمياه لتحقيق الاستدامة

توفير مصدر اقتصادى للشباب مع دعم جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية









بدأت محافظة مطروح التعاون مع المنظمات العالمية لاستغلال الأراضي وزيادة المساحات المنزرعة بها.





وشهد مجدى الغرابلي محافظ مطروح، انطلاق وبدء مشروع زراعة 100 فدان بالنخيل والزيتون بمنطقة أبو شروف شرق واحة سيوة وتوزيعها على الشباب بالتعاون مع منظمة الفاو و تقديمها للدعم الفنى للمشروع وتدريب 100 شاب على الزراعة والري الحديث بالتنقيط .





وأطلق الغرابلي شارة البدء بزرع شتلة زيتون بالموقع للبدء بالمرحلة الأولى للمشروع بمساحة 30 فدانا مع الإعداد لزيادة المساحة إلى أكثر من 100 فدان من خلال بئر عميق على بعد 500 متر.





ووجه محافظ مطروح بدراسة طبيعة مياه الرى علميا ودرجة حرارتها المناسبة لرى الزراعات المستهدفة من النخيل والزيتون وإقامة حوض تبريد للمياه لتحقيق الاستدامة.





كما وجه بتقديم كافة الدعم للشباب وتذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدف من المشروع وتوفير مصدر اقتصادى للشباب مع دعم جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية.





وأكد أنه سيتم توزيع أرض المشروع لشباب سيوة من خلال التعاون مع مشايخ سيوة في وضع الضوابط والشروط المقننة لحصول الشباب على قطع الأرض التى سيتم توزيعها بما يحقق الرضا لجميع المتقدمين للاستفادة من المشروع، وضرورة الاستفادة من التدريب العملى الذى نظمته الفاو وخبرات مزارعي سيوة مع استمرار المتابعة للمشروع وإزالة كافة العقبات.



