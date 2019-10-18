داليا مصطفى تنشر صورة من كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة جمهورها صور من داخل كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة.



كتبت الفنانة داليا مصطفى، من خلال حسابها على "الإنستجرام": "thank you"، وظهرت في الصور بجانب مساعدها.



"حواديت الشانزليزيه" من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



المسلسل من إنتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

