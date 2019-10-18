الأهلي يسلم جوائز الأفضل لـ حسين الشحات وجونيور أجاي | شاهد

سلم النادي الأهلي جوائز الأفضل في شهر سبتمبر الماضي الي الثنائي حسين الشحات وجونيور اجاي، وذلك خلال مران الفريق اليوم الجمعة.



ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي فيديو خاصا للاعب الفريق محمود وحيد، وهو يحمل الجائزتين ويتجه الي استاد مختار التتش ويسلمهما الي جونيور أجايي وحسين الشحات.



يشار الى ان جماهير النادي الأهلي قد اختارت حسين الشحات ليفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر، كما منحت الجماهير جائزة افضل هدف في الشهر الي جونيور أجاي.





