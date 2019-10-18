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رياضة

مدافع ليفربول يجدد تعاقده مع الفريق بعقد طويل الأمد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:55 م
ماتيب ومحمد صلاح
ماتيب ومحمد صلاح
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إسماعيل محمود
مدد الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، عقده مع الفريق وذلك حتى عام 2024.

وأعلن نادي ليفربول، توصله لإتفاق مع ماتيب لتوقيع عقد طويل الأمد مع الفريق، ليوقع الكاميروني العقد اليوم الجمعة في ميلوود، لتجديد عقده مع الفريق.

وعبر ماتيب عن سعادته بهذا الخبر، قائلًأ إنه شعور عظيم بأن أكون جزءًا من هذا الفريق لفترة طويلة، ظاهريًا فأنت ترى نادي ليفربول كناد كبير، ولكن عندما تصبح جزءًا من الفريق فستشعر حقًا بأنه من أكبر الأنديـة، إنه نادي كبير وعملاق وأي لاعب في العالم يتمنى ارتداء قميصه.

وأضاف ماتيب: "لدينا فريق موهوب وصغير السن، وأعتقد أن كل واحد في الفريق متعطش للفوز ، لدينا كثير من الأشياء لنفوز بها، وفي الأخير إنه لشرف كبير لي لأن أكون جزءًا من هذا النادي".

ويذكر أن ماتيب انتقل لصفوف ليفربول في صيف عام 2016 ، في صفقة انتقال حر ، قادمًا من نادي شالكة الألماني، وشارك في 107 مباريات مع الريدز ، وسجل فيها 5 أهداف
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