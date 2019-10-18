لبنان ينتفض.. اشتباكات عنيفة في محيط القصر الجمهوري

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري في بعبدا يرشقون القوى الأمنية بالحجارة وعبوات المياه.



وأوضحت أن المتظاهرين حاولوا كسر الطوق الأمني الموجود في محيط قصر بعبدا.



فيما أعلن المتظاهرون تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهون عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.