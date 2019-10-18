ميسي يكشف سبب تعثر انتقال نيمار إلى برشلونة

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي عن زميله السابق في البارسا البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وقال ميسي في تصريحات صحفية اليوم عن عودة نيمار إلي برشلونة: "من الصعب إعادته. أولًا، لأنه كان من الصعب رؤيته يرحل، ثانيًا بسبب الطريقة التي غادر بها".



وأضاف: "هناك أشخاص من النادي والأعضاء لم يريدوا عودته. إن كان الأمر يتعلق بالرياضة، نيمار هو واحد من الأفضل في العالم، لكنني أفهم كل العوامل الأخرى".



وكان ميسي ميسي قال في حوار أجراه مع "راديو كتالونيا": "توقعت في الميركاتو الصيفي، انتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وأنا لا أستبعد أي شيء في عالم كرة القدم".

