إحباط تهريب كمية من مخدر الآيس داخل طرد في مطار القاهرة

ضبطت جمارك الإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهره الدولي، برئاسة شريف حبيب، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس، داخل طرد قادم من ماليزيا، الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة عماد عزت نائب مدير جمرك البريد السريع، إشتبه حسن محمد المهدي مأمور الحركه ومحمد وحيد مدير إدارة الحركة فى مشمول البوليصة رقم ٣٠٣٨٧١٠٧٣٢١ وهى عبارة عن طرد قادم من ماليزيا بوزن كيلو جرام، وبفتح الطرد تبين وجود كيس شفاف به ٩٠ جرام من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة بعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أفادت بأنه لمادة الآيس المخدرة، وقدرت القيمة بحوالي 270 ألف جنيه



قرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه بالقاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .