وائل عزت: معسكر بلغاريا إعداد جيد لأبطال السباحة قبل بطولتي الجمهورية

أكد وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، إن معسكر السباحة الذي أقيم في بلغاريا مؤخرا، حقق أهدافه، وشهد العديد من المكاسب الفنية قبل انطلاق بطولتي الجمهورية “للمياه المفتوحة والسباحة القصيرة”، والتي يسعى الأهلي بأجهزته الفنية ولاعبيه للوصول إلى أفضل النتائج والحفاظ على صدارة النادي في البطولتين رغم المنافسة التي دائما ما تكون صعبة مع باقي المنافسين، والذي يكن لهم النادي كل احترام.



وأضاف رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي: جميع اللاعبين واللاعبات استفادوا من معسكر بلغاريا والذي شهد المشاركة في بطولة دولية، إلى جانب تنفيذ برنامج فني خلال التدريبات اليومية، وتجهيز جميع عناصر الفريق للمنافسة بقوة على حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.



وشدد عزت، على أن المعسكرات الخارجية إعداد قبل البطولات خاصة أنها تشهد حالة من التركيز الشديد، وكما هي عادة النادي الأهلي، مجلس إدارة ونشاط رياضي، دائما ما يكون حريصا على توفير كافة سبل النجاح لأبنائه وتقديم الداعم الكامل لهم للوصول إلى منصات التتويج في كافة البطولات محليا ودوليا.



وأوضح وائل عزت، أن فريق السباحة بالنادي يستعد لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي تقام يوم 29 من الشهر الجاري في شرم الشيخ للمراحل العمرية ابتداء من العمومي ووصولا إلى مرحلة 14 سنة، بالإضافة لبطولة الجمهورية للسباحة القصيرة التي تنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل.



وكانت بعثة السباحة برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، قد عادت من بلغاريا، بعد إقامة معسكر تدريبي اشتمل على المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية وفاز النادي بكأس المركز الثاني وجاء تتويج فريق سباحة الأهلي بالمركز الثاني بعد فوزه بعدد 80 ميدالية متنوعة منها 36 ذهبية، و26 فضية، و18 برونزية



وحصلت السباحة ريم قاسم على كأس ثاني أفضل سباحة في البطولة في حين فاز السباح حسن ياسر عزت بكأس ثالث أفضل سباح، بينما توج يوسف هاني بكأس أحسن ناشئ في البطولة.



