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توك شو

في عالم البحار.. الأم أكثر تضحية أيضا.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:46 م
الإخطبوط
الإخطبوط
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حمزة شعيب
عرضت فضائية "يورنيوز" فيديو يرصد مشهدا يتسلل فيه روبيان ليتعارك مع أخطبوط حديث الولادة، ويدور بينهما قتال شديد، لكن الأخطبوط يتحرر من الروبيان وينطلق إلى أمه.

ويشار إلى أن أمهات الأخطبوط توصف بأنها أكثر الأمهات تضحية في العالم، حيث إنها تضع البيض مرة واحدة في حياتها، فتضع ما يقرب من 50 ألف بيضة، تحرسها لمدة تصل إلى 6 أشهر متواصلة، وفي هذه الفترة تمتنع عن أكل أي طعام بهدف حراسة البيض، وعدم التحرك من جواره طوال هذه المدة. وبعد مرور 6 أشهر يفقس هذا البيض، وتموت الأم جوعا.
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