صرفوا الفلوس على مزاجهم .. سقوط عصابة سرقة الشقق فى الجيزة ارتكبوا 13 واقعة



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب عدد 13 حادث سرقة بذات الأسلوب وأرشدوا عن المسروقات (مشغولات ذهبية، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة) لدى عملائهم وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامى على متطلباتهم الشخصية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة الشقق بمنطقتى الدقى والعجوزة بأسلوب التسلق وكسر الباب، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين ارتكبوا 13 واقعة سرقة خلال مزاولة نشاطهم الإجرامي.وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عدد 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب متخذين من دائرتى قسمى العجوزة والدقى مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .