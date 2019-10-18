Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صرفوا الفلوس على مزاجهم .. سقوط عصابة سرقة الشقق فى الجيزة ارتكبوا 13 واقعة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:24 م
المتهمين بسرقة الشقق
المتهمين بسرقة الشقق فى الجيزة
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة الشقق بمنطقتى الدقى والعجوزة بأسلوب التسلق وكسر الباب، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين ارتكبوا 13 واقعة سرقة خلال مزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عدد 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب متخذين من دائرتى قسمى العجوزة والدقى مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب عدد 13 حادث سرقة بذات الأسلوب وأرشدوا عن المسروقات (مشغولات ذهبية، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة) لدى عملائهم وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامى على متطلباتهم الشخصية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أخطر عصابات سرقة المساكن بالقاهرة والقليوبية: إرتكبوا 16 واقعة.. فيديو

أمن الجيزة يضبط عصابة سرقة الشقق السكنية في إمبابة

تتزعمها ربة منزل.. كواليس ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية

ترشيحاتنا

شريف منير ينشر صورة نادرة مع والديه في مرحلة الطفولة | شاهد

وجعكم هو وجعي .. ماذا دار بين الرئيس اللبناني والمتظاهرين في القصر الجمهوري؟

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

أخرهن بيلا حديد.. 5 نجمات حصدن لقب أجمل امرأة بالعالم

ضربة قوية لـ المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك

محمد سامي يشكو مي عمر للجمهور بسبب فستانها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور