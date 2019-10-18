برلماني: الاعتماد على احتياطى الذهب أدى لارتفاع سعره

كشف النائب حسن السيد ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن أسعار الذهب يتحكم فيها الارتباط بالسوق العالمى نتيجة الصراع التجارى المستمر بين أمريكا والصين.



وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الصين اعتمدت على احتياطي الذهب بشكل رئيسي وليس الدولار، مما جعل الصين تجمع الذهب من العالم ولا تعتمد على الدولار كاحتياطى، باعتبار أن الذهب هو الملاذ الآمن.



وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ارتفاعا طفيفا بلغ حوالي جنيه عن اسعار امس الخميس، حيث وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 680 جنيها وذلك وفق موقع "جولد برايس توداي" المتخصص.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 777 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 583 جنيها ، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 453 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5435 جنيها بارتفاع 4 جنيهات عن أمس، وكيلو الذهب نحو 680,480 ألف جنيه و أوقية الذهب عيار 21 نحو 5,435 ألف جنيه.