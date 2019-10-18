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ثقافة

أمسية شعرية وورش فنية بثقافة القليوبية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:38 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عدد من الفعاليات الثقافية والفنية.

ونفّذ نادي الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة عمل برواز من أحجار الزلط، ونفّذ بيت ثقافة قها ورشة فنية للرسم على قماش الخيش، بينما نفّذت مكتبة طحانوب ورشة رسم حر للأطفال باستخدام ألوان الفلوماستر، واختتم بيت ثقافة القلج فعاليات ورشة عمل أشكال فنية باستخدام الورق الملون والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وعقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية ومداخلات نقدية أدارها مجدي مصطفى صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، استهل صالح اللقاء برثاء الشاعر أسعد محمد حسن، فقد كان من شعراء العامية ذو الموهبة الفطرية وكانت قصائده معبرة عن واقع وهموم الناس، ثم القى الشعراء المشاركين عددا من أعمالهم بدأت بقصيدة "شجرة وجبال" للسيد صبره، أعقبه سامي خليفة بقصيدة "أيام حياتي" ثم قصيدة "الله اكبر" لسيد هزاع، وفي الختام ألقى مجدي رثاء للشاعر أسعد رزق.
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