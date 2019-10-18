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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم.. مصطفى فتحي يزين قائمة الفريق.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة جينيراسيون

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:10 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

ما لا تعرفه عن حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي
في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

قرار مفاجئ| كاف يغير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون.. مستند
في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

حكم دولي يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. غدا
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور اختيار طاقم حكام دولى لمباراة الزمالك والمقاولون العرب التي تقام غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدوري.

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب.. تعرف عليها
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.

لفته إنسانية.. شيكابالا يشارك في عزاء الطفل ادهم الكيكي
وصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عزاء الطفل أدهم الكيكي، مشجع الزمالك الذي وافته المنية شهر سبتمبر الماضي.

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك
أعلن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن عدم انعقاد أي اجتماعات غدا السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة رقم 119 بين الاهلى والزمالك.

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