لفته إنسانية.. شيكابالا يشارك في عزاء الطفل ادهم الكيكي

وصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عزاء الطفل أدهم الكيكي، مشجع الزمالك الذي وافته المنية شهر سبتمبر الماضي.



وتوفى أدهم الكيكي في حادث سير خلال سفره إلى برج العرب لمؤازرة الزمالك في السوبر المصري أمام الأهلي.



وحرص شيكابالا على أداء واجب العزاء في عزاء الطفل أدهم الكيكي والذي أقيم اليوم في القاهرة.



جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب غدا، السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.