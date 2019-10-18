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رياضة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب.. تعرف عليها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:13 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد نجم نادي الزمالك الغائب منذ فترة طويلة مصطفى فتحي، والذي كان يغيب عن الفريق الأبيض بسبب الاصابة التي تعرض لها في الركبة واضطر الي السفر للعلاج في المانيا وذلك منذ فترة طويلة.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز- محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحي.

خط الهجوم: خالد بو طيب - مصطفى محمد.
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