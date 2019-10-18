حكم دولي يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. غدا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور اختيار طاقم حكام دولى لمباراة الزمالك والمقاولون العرب التي تقام غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدوري.



وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي: محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا.



يذكر أن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتى قرر تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام غدا السبت بدلا من يوم 23 أكتوبر الجاري بعد تأجيل مباراة القمة رقم 119 أمام الأهلي لدواع أمنية.