أخبار البرلمان.. للأخذ بثأر محمود البنا.. مشروع قانون للنزول بسن الطفل لـ 15 عاما.. الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الجمعة 18 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
بين حق محمود البنا وسن محمد راجح.. مشروع قانون للنزول بسن الطفل لـ 15 عاما
كشف النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون، يوم الأحد المقبل، لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.
الحبس وغرامة 5000 جنيه.. عقوبات قاسية لحفظ حق العمالة المنزلية
تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.
طلب إحاطة بشأن تسبب بعض أدوية الإقلاع عن التدخين في الإدمان
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن العديد من شكوى المواطنين الذين يتعرضون إلى أدوية بعينها للإقلاع عن التدخين، بأن هذه الأدوية تؤدي إلى إدمان نوع آخر من المواد غير النيكوتين، وذلك دون أن تدخل من الجهات المعنية أو حتى وجود تحذيرات من ذلك.
تراجع اسعار الذهب.. اقتصادية البرلمان تكشف توقعاتها للفترة المقبلة
توقع النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد التذبذب الذي صاحبه خلال الفترة الأخيرة.
برلماني: الاعتماد على احتياطى الذهب أدى لارتفاع سعره
كشف النائب حسن السيد ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن أسعار الذهب يتحكم فيها الارتباط بالسوق العالمى نتيجة الصراع التجارى المستمر بين أمريكا والصين.
طلب إحاطة من النواب لإهدار 8 مليارات جنيه بمنظومة دعم السلع التموينية
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى الأسواق.
ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات.. وعقوبات بالملايين في حال المخالفة
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
قبل مناقشة القانون.. ننشر تفاصيل ومهام مركز حماية البيانات الشخصية
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الإسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية،الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
بين حق محمود البنا وسن محمد راجح.. مشروع قانون للنزول بسن الطفل لـ 15 عاما
كشف النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون، يوم الأحد المقبل، لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.
الحبس وغرامة 5000 جنيه.. عقوبات قاسية لحفظ حق العمالة المنزلية
تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.
طلب إحاطة بشأن تسبب بعض أدوية الإقلاع عن التدخين في الإدمان
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن العديد من شكوى المواطنين الذين يتعرضون إلى أدوية بعينها للإقلاع عن التدخين، بأن هذه الأدوية تؤدي إلى إدمان نوع آخر من المواد غير النيكوتين، وذلك دون أن تدخل من الجهات المعنية أو حتى وجود تحذيرات من ذلك.
تراجع اسعار الذهب.. اقتصادية البرلمان تكشف توقعاتها للفترة المقبلة
توقع النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد التذبذب الذي صاحبه خلال الفترة الأخيرة.
برلماني: الاعتماد على احتياطى الذهب أدى لارتفاع سعره
كشف النائب حسن السيد ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن أسعار الذهب يتحكم فيها الارتباط بالسوق العالمى نتيجة الصراع التجارى المستمر بين أمريكا والصين.
طلب إحاطة من النواب لإهدار 8 مليارات جنيه بمنظومة دعم السلع التموينية
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى الأسواق.
ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات.. وعقوبات بالملايين في حال المخالفة
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
قبل مناقشة القانون.. ننشر تفاصيل ومهام مركز حماية البيانات الشخصية
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الإسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية،الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.