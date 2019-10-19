أخبار البرلمان.. للأخذ بثأر محمود البنا.. مشروع قانون للنزول بسن الطفل لـ 15 عاما.. الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الجمعة 18 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:كشف النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون، يوم الأحد المقبل، لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن العديد من شكوى المواطنين الذين يتعرضون إلى أدوية بعينها للإقلاع عن التدخين، بأن هذه الأدوية تؤدي إلى إدمان نوع آخر من المواد غير النيكوتين، وذلك دون أن تدخل من الجهات المعنية أو حتى وجود تحذيرات من ذلك.توقع النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد التذبذب الذي صاحبه خلال الفترة الأخيرة.كشف النائب حسن السيد ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن أسعار الذهب يتحكم فيها الارتباط بالسوق العالمى نتيجة الصراع التجارى المستمر بين أمريكا والصين.تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى الأسواق.يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الإسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية،الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.