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رياضة

كوكا يروي تفاصيل احتراق منزله في البرتغال.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:59 م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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حسن العمدة
أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه كاد يعود لمصر بعد فترة قصيرة من الاحتراف بالبرتغال لولا والده.‏

وقال أحمد حسن كوكا، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منزلي احترق بعد ‏احترافي بفترة قصيرة، ولم أكن أملك سوى 400 يورو، تحدثت مع والدي بأنني سأعود لمصر".‏

وأكمل أحمد حسن كوكا، : "تحدث معي وقال لي مهما حصل لن تعود، ويجب أن ترفع رأسي ورأس القريبين منك، وسأدفع لك ما تحتاجه، ‏يجب أن تستحمل لتستكمل ما كنا نحلم به".‏

وأضاف أحمد حسن كوكا،: "والدي كان من أهم أسباب أي شئ حققته في مشواري، ساعدني وأرسل لي ملابس عندما كان طيارا، مشيرًا إلى أنه ‏راض عن مشواره الاحترافي، ويلعب لكي يصل لخطوة أفضل غدا".‏
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