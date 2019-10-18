كوكا يروي تفاصيل احتراق منزله في البرتغال.. فيديو

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه كاد يعود لمصر بعد فترة قصيرة من الاحتراف بالبرتغال لولا والده.‏



وقال أحمد حسن كوكا، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منزلي احترق بعد ‏احترافي بفترة قصيرة، ولم أكن أملك سوى 400 يورو، تحدثت مع والدي بأنني سأعود لمصر".‏



وأكمل أحمد حسن كوكا، : "تحدث معي وقال لي مهما حصل لن تعود، ويجب أن ترفع رأسي ورأس القريبين منك، وسأدفع لك ما تحتاجه، ‏يجب أن تستحمل لتستكمل ما كنا نحلم به".‏



وأضاف أحمد حسن كوكا،: "والدي كان من أهم أسباب أي شئ حققته في مشواري، ساعدني وأرسل لي ملابس عندما كان طيارا، مشيرًا إلى أنه ‏راض عن مشواره الاحترافي، ويلعب لكي يصل لخطوة أفضل غدا".‏

