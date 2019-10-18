كوكا يروي تفاصيل احتراق منزله في البرتغال.. فيديو

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه كاد يعود لمصر بعد فترة قصيرة من الاحتراف بالبرتغال لولا والده.
وقال أحمد حسن كوكا، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منزلي احترق بعد احترافي بفترة قصيرة، ولم أكن أملك سوى 400 يورو، تحدثت مع والدي بأنني سأعود لمصر".
وأكمل أحمد حسن كوكا، : "تحدث معي وقال لي مهما حصل لن تعود، ويجب أن ترفع رأسي ورأس القريبين منك، وسأدفع لك ما تحتاجه، يجب أن تستحمل لتستكمل ما كنا نحلم به".
وأضاف أحمد حسن كوكا،: "والدي كان من أهم أسباب أي شئ حققته في مشواري، ساعدني وأرسل لي ملابس عندما كان طيارا، مشيرًا إلى أنه راض عن مشواره الاحترافي، ويلعب لكي يصل لخطوة أفضل غدا".
وقال أحمد حسن كوكا، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منزلي احترق بعد احترافي بفترة قصيرة، ولم أكن أملك سوى 400 يورو، تحدثت مع والدي بأنني سأعود لمصر".
وأكمل أحمد حسن كوكا، : "تحدث معي وقال لي مهما حصل لن تعود، ويجب أن ترفع رأسي ورأس القريبين منك، وسأدفع لك ما تحتاجه، يجب أن تستحمل لتستكمل ما كنا نحلم به".
وأضاف أحمد حسن كوكا،: "والدي كان من أهم أسباب أي شئ حققته في مشواري، ساعدني وأرسل لي ملابس عندما كان طيارا، مشيرًا إلى أنه راض عن مشواره الاحترافي، ويلعب لكي يصل لخطوة أفضل غدا".