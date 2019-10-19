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رياضة

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
حسام البدري
حسام البدري
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نور عادل
فتح الإعلامي خالد الغندور، النار على منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، وذلك بسبب نجمي الفريق عمر السعيد وعبدالله جمعة.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية أنه كالعادة لاعبي الزمالك تتعرض للاصابة في معسكر منتخب مصر.

واضاف:" عبدالله جمعة رجله وارمة وعمر السعيد اتصاب، ومن قبل جنش اتصاب تحت قيادة احمد ناجى، واضطر الزمالك لدفع عديد من الأموال للتعاقد مع حراس جدد".

ويشير خالد الغندور إلى اصابة عبدالله جمعة وعمر السعيد مع منتخب مصر وخروجهم من قائمة نادي الزمالك لمواجهة نادي المقاولون العرب السبت باستاد السلام.
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