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محافظات

دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تواصل نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد برئاسة الدكتور أحمد داود وأحمد البرامونى رئيس لجنة التدريب بالنقابة تأهيل الخريجين الجدد لكليات الهندسة. 

ونظمت النقابة مؤخرا ملتقى مجاني بين المهندسين ذوي الخبرة الميدانية مع الخريجين الجدد لإكسابهم الخبرات الفعليه فى مجال العمل الهندسي الفعلى على أرض الواقع .

وشهد الملتقى عدة محاضرات تفاعلية أولهما محاضرة بعنوان مهارات المقابلة الشخصية وحاضرت الدكتورة "سامية شاكر" مدرب دولى معتمد ومدير مجمع خدمة الصناعة الاكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحيرى، الخريجين فى اساسيات المقابله الشخصية عند التقدم للالتحاق بوظيفة جديده فى بداية الحيا ة المهنية للمهندس .

كما تضمن الملتقي محاضرة بعنوان "طريقك للعمل فى مجال السلامة" وألقاها "أيمن مدحت" وتدور المحاضرة حول اهمية السلامه والصحة المهنية فى تأمين بيئة العمل،وتعريف بمختلف الدورات التدريبية التى تؤهل للعمل فى هذا للمجال.

ويشمل الملتقي بعنوان مهارات التسويق وألقاها "محمود هانى" وتناول فيها أسس خطط تأسيس جميع مشروعات واهمية التسويق وتعريفه الفرق بين التسويق والبيع وخطط تقسيم السوق. 

وتم التفاعل بين المهندسين الخرجين و تبادل المناقشات وطرح الاستفسارات التى تشغل فكر المهندسين الجدد ،وطرح بعض المخاوف من مواجهة المشكلات الفعلية فى مجال العمل الميدانى.

واختتم اللقاء بوعد من النقابة ومجموعة طيبه بتوفير كافة متطلبات الخرجين من اكتساب الخبرات او التدريب فى كافة الجوانب الهندسية التى يرغب الخرجين لاكتسابها قبل وبعد قيامهم بالعمل الميدانى الفعلى
دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد
دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد
دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد
دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد
دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد
دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد
دورات تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد بنقابة مهندسي بورسعيد
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