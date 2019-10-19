خلال 24 ساعة.. تركي آل الشيخ: 1.2 مليون زائر لمعرض البوليفارد.. شاهد

أعلن المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تحقيق المسيرة الاستعراضية بمعرض الرياض تحت مسمى "البوليفارد" ارقام خالية في أول يوم من افتتاحها.



وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر قائلا "‏اجمالي الحضور في البوليفارد خلال ٢٤ ساعة، من ٩ مساء أمس وحتى ٩ مساء اليوم بلغ، ١،٢ مليون زائر، الحمدالله".



واضاف "‏الاحصائية من شركة الاتصالات والمرور شكرًا لهم وشكرًا لكم".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎شكرآ قائد مسيرة الرياض معك الرياض غير

لك منا كل الشكر والتقدير " و" ‏‎كله بفضل مجهودك الجبار عساك ع القوه " و" ‏‎شي جميل".