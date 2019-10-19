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رياضة

صاحب صحبه.. كوكا يكشف رأيه فى حذف محمد صلاح كلمة لاعب في المنتخب.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
محمد صلاح وكوكا
محمد صلاح وكوكا والسعيد
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محمد رشاد
قال أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، إن محمد صلاح لم يتغير كما تردد عنه مؤخرا وتابع : «صلاح صاحب صاحبه وجدع».

وأضاف كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محمد صلاح كما هو لم يتغير عن ذلك الشخص الذي عرفه منذ سنوات، ولكن قد يكون حدث بعض الاختلافات في بعض الأمور وهذا طبيعي نتيجة لمكانته الكبيرة حاليا.

وواصل أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي: "لا أعرف السبب وراء التحامل الشديد عليه من الجميع في أمم أفريقيا رغم أنه سجل هدفين في 3 مباريات"، لافتا إلا أنه محق في غضبه نتيجة خطأ اتحاد الكرة في التصويت له على جائزة الأفضل في العالم، خاصة وأن صوت اتحاد الكرة كان سيضعه ضمن أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم.

وتابع كوكا أن حذف صلاح جملة لاعب منتخب مصر من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا يمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى وجوده في معسكر الفراعنة خلال أكتوبر.
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