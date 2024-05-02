هاني حتحوت: مصطفى شوبير اتظلم مع المنتخب الأولمبي.. وهذه حقيقة رحيل الشناوي

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالمستوي الذي ظهر به مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الإسماعيلي، والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصطفى شوبير استحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك، بعدما قدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف.

وأشار هاني حتحوت، إلى أن مصطفى شوبير تعرض للظلم من قبل الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، بعد استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو الماضية، مؤكدا أن اللاعب يتعرض لظلم باستمرار بسبب والده، قائلاً« مصطفى أتولد ولعب في ضغوط بسبب والده ، فالبعض يقول أنه بيذهب للمنتخب وبيلعب علشان شوبير، وآخرون ينتقدون الحارس بسبب انتقاد والده لهم في البرنامج الخاص به، والبعض الآخر حكم عليه قبل ما يراه بداعى أنه من أبناء العاملين».

وواصل هاني حتحوت، أن مصطفى شوبير أثبت للجميع أنه حارس متميز وأنه مستقبل مصر في حراسة المرمي، بعد الأداء الذي ظهر به مع الأهلي مؤخرا، بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي.

وتابع هاني حتحوت، أن سبب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة، مؤكداً ان اللاعب يشعر بالحزن بسبب عدم المشاركة مع الأهلي، مضيفاً أنه يسابق الزمن من أجل استعاده حراسة عرين القلعة الحمراء.

وأتم هاني حتحوت، أن محمد الشناوي لايفكر في الرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي، ويرغب في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا وجميع البطولات التي يشارك بها اللاعب مع الأهلي هذا الموسم.

