Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم أزمة مباراة القمة.. اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي ونادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على إعفاء ناديي الأهلي والزمالك، من اللعب بدور ال64 لمسابقة كأس مصر.

وجاء قرار الجبلاية، بسبب ضيق الوقت وارتباط الفريقين بمشاركات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الزمالك أمام جينيراسيون فووت السنغالي، في إياب دور ال64 للبطولة، فيما ينتظر الأهلي انطلاق دور المجموعات حيث يلعب في المجموعة الثانية التي تضم كل من النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

وحدد اتحاد الكرة، فى وقت سابق، الفترة من 1 نوفمبر المقبل حتى 9 من الشهر ذاته، موعدًا لإقامة مباريات الدورين 64 و32 لكأس مصر، بمشاركة أندية الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف مصير الزمالك حال الانسحاب.. وتعليق مرتضى منصور على إعادة مباراة جينيراسيون

بث مباشر .. قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك

قرعة دوري أبطال إفريقيا ..الأهلي يواجه النجم الساحلى والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز

قرعة دورى أبطال إفريقيا .. مواجهات قوية لـ الأهلى ومازيمبى ينتظر الزمالك .. التفاصيل الكاملة

ننشر مواعيد لقاءات الأهلى والزمالك بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

استقالة رئيس نادي النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. اعرف السبب

رغم أزمة مباراة القمة.. اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

حكم مخالفة الترتيب في السور عند التلاوة.. فيديو

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

خادمة يختل توازنها أثناء تنظيف نافذة خارجية بالدور السابع.. فيديو صادم

يبحث عن مصلحته.. خالد الغندور يفتح النار على النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

بعد تصدرها تريند جوجل.. بيلا حديد بإطلالة صادمة من سيارتها

فستان أحمر محتشم.. بيونسيه تتألق في جلسة تصوير جديدة