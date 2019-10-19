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رياضة

تعليق كوميدي من مرتضى منصور على استقبال بعثة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سيستقبل رئيس نادى جينيراسيون فوت بطل السنغال فى القاهرة قبل مواجهتهما فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم أنا مستعد أعزم فريق جينيراسيون فوت، هنستقبلهم أحسن استقبال، وممكن أبوس رئيس ناديهم ".

الجدير بالذكر أن فريق جينيراسيون فاز على الزمالك فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف قبل أن يشهد لقاء العودة العديد من التوترات بعد إنسحاب بطل السنغال وقرار الكاف بإعادة اللقاء.
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