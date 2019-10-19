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رياضة

قطر لأ .. بشرى سارة لجماهير الزمالك عن مكان السوبر الأفريقي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:24 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يتجه لإقامة مباراة كأس السوبر الافريقي التي تجمع بين ناديا الترجي التونسي والزمالك بملعب "رادس".

وذكر موقع "آخر خبر أون لاين" التونسي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسعى لعدم تكرار تجربة الموسم الماضي، بإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع بين ناديي الترجي التونسي والزمالك على أرض محايدة، وتحديدًا بإحدى دولتي الإمارات وقطر.

وأضاف الموقع التونسي أن "الكاف" سيعيد الأمور إلى نصابها بداية من النسخة القادمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي بإقامة المباراة على ملعب الفريق الفائز بلقب دوري ابطال افريقيا، وبالتالي سيحتضن ملعب "رادس" للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي الترجي والزمالك.

وكانت النسخة الماضية من مسابقة كأس السوبر الافريقي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وجمعت بين ناديي الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن ساميون ادامو مدير المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أوضح في وقت سابق أن الإعلان عن ملعب وموعد مباراة السوبر سيتم تحديدهما خلال أسبوعين.

وأضاف ادامو أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إقامة المباراة في قطر كما حدث في الموسم الماضي بمباراة الترجي والرجاء البيضاوي المغربي.

وكان الترجي التونسي توج بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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