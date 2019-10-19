كيدهن عظيم.. اتفقت مع عشيقها على وضع السم لزوجها للتخلص منه

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة ثلاثينية بعد أن اتهمت مع عشيقها بقتل زوجها ودفن جثته في حديقة المنزل .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن إحدى السيدات قامت بوضع السم في القهوة لزوجها بالتعاون مع عشيقها ، فقاما باستدراجه إلى المنزل ودس السم له في فنجان القهوة بعد تناول الطعام .



اعترفت الزوجة الخائنة بجريمتها ، وقالت أنه نشب خلاف بينهما منذ أشهر وشعرت تجاه زوجها بكراهية وغل شديد وطلبت منه الإنفصال إلا أنه قرر أن يعذبها في سجنه ولا يحررها من قيوده .



قامت الزوجة بإستخدام زميله في العمل كوسيلة للانتقام منه واستغلت فرصة أنه يزورهما من آن للآخر وأوقعته في شباك حبها وأقنعته أن يتعاون معها لقتل زوجها وسيتزوجا في النهاية .



قامت الزوجة بوضع السم في القهوة وقام العشيق بطعن زوجها في الرقبة مما قضى عليه في الحال ودفناه في حديقة المنزل .