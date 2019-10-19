Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كيدهن عظيم.. اتفقت مع عشيقها على وضع السم لزوجها للتخلص منه

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:20 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة ثلاثينية بعد أن اتهمت مع عشيقها بقتل زوجها ودفن جثته في حديقة المنزل .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن إحدى السيدات قامت بوضع السم في القهوة لزوجها بالتعاون مع عشيقها ، فقاما باستدراجه إلى المنزل ودس السم له في فنجان القهوة بعد تناول الطعام .

اعترفت الزوجة الخائنة بجريمتها ، وقالت أنه نشب خلاف بينهما منذ أشهر وشعرت تجاه زوجها بكراهية وغل شديد وطلبت منه الإنفصال إلا أنه قرر أن يعذبها في سجنه ولا يحررها من قيوده .

قامت الزوجة بإستخدام زميله في العمل كوسيلة للانتقام منه واستغلت فرصة أنه يزورهما من آن للآخر وأوقعته في شباك حبها وأقنعته أن يتعاون معها لقتل زوجها وسيتزوجا في النهاية .

قامت الزوجة بوضع السم في القهوة وقام العشيق بطعن زوجها في الرقبة مما قضى عليه في الحال ودفناه في حديقة المنزل .
Advertisements

موضوعات متعلقة

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

خائن العشرة.. استحل حرمة صديقه وعاشر زوجته على فراشه.. العشيقان قتلا عنتر بالمبيد الحشري ليستكملا علاقتها الآثمة.. والهاتف كشف الجريمة

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

غريق نقادة.. قتلته زوجته بمعاونة عشيقها بالأقصر وألقيا به فى نهر النيل

وعدته بسهرة حمراء.. الزوجة وعشيقها وضعا مبيدا حشريا فى الخمرة للزوج لاستمرار علاقتهما

انتقام امرأة.. تقتل زوجة وطفلة عشيقها بسبب الغيرة

ترشيحاتنا

فايلر يحصل على 100 ألف دولار من الأهلي .. اعرف السبب

كوكا يتحدث لأول مرة عن قصة هروبه من النادي الأهلي.. فيديو

صدمة .. أزمة فى القلب وراء عدم انضمام كوكا لـ فيورنتينا وبازل وبنفيكا

حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة

أحمد السقا ينعي والد الفنان أحمد مكي

فيديو يحبس الأنفاس.. رجل يلهو مع تمساح طوله 3 أمتار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر