كيدهن عظيم.. اتفقت مع عشيقها على وضع السم لزوجها للتخلص منه

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة ثلاثينية بعد أن اتهمت مع عشيقها بقتل زوجها ودفن جثته في حديقة المنزل .
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن إحدى السيدات قامت بوضع السم في القهوة لزوجها بالتعاون مع عشيقها ، فقاما باستدراجه إلى المنزل ودس السم له في فنجان القهوة بعد تناول الطعام .
اعترفت الزوجة الخائنة بجريمتها ، وقالت أنه نشب خلاف بينهما منذ أشهر وشعرت تجاه زوجها بكراهية وغل شديد وطلبت منه الإنفصال إلا أنه قرر أن يعذبها في سجنه ولا يحررها من قيوده .
قامت الزوجة بإستخدام زميله في العمل كوسيلة للانتقام منه واستغلت فرصة أنه يزورهما من آن للآخر وأوقعته في شباك حبها وأقنعته أن يتعاون معها لقتل زوجها وسيتزوجا في النهاية .
قامت الزوجة بوضع السم في القهوة وقام العشيق بطعن زوجها في الرقبة مما قضى عليه في الحال ودفناه في حديقة المنزل .
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن إحدى السيدات قامت بوضع السم في القهوة لزوجها بالتعاون مع عشيقها ، فقاما باستدراجه إلى المنزل ودس السم له في فنجان القهوة بعد تناول الطعام .
اعترفت الزوجة الخائنة بجريمتها ، وقالت أنه نشب خلاف بينهما منذ أشهر وشعرت تجاه زوجها بكراهية وغل شديد وطلبت منه الإنفصال إلا أنه قرر أن يعذبها في سجنه ولا يحررها من قيوده .
قامت الزوجة بإستخدام زميله في العمل كوسيلة للانتقام منه واستغلت فرصة أنه يزورهما من آن للآخر وأوقعته في شباك حبها وأقنعته أن يتعاون معها لقتل زوجها وسيتزوجا في النهاية .
قامت الزوجة بوضع السم في القهوة وقام العشيق بطعن زوجها في الرقبة مما قضى عليه في الحال ودفناه في حديقة المنزل .