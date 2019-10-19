بعد تصريحات مرتضى منصور...عقوبة كارثية لـ الزمالك حال رفض خوض السوبر الأفريقي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رفضه خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر، أمام الترجي التونسي.



وقال مرتضى منصور في تصريحاته التي أدلى بها فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك ، لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع."



لكن ما هي العقوبة التي تنتظر الفريق الذي يرفض خوض كأس السوبر الأفريقي؟ هذا ما توضحه لائحة الكونفدرالية الإفريقية.



وتقول المادة الثانية من باب كأس السوبر: "الفريق الفائز بالكونفدرالية، ويرفض لعب كأس السوبر لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري ولا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية، عندما يكون من حق الفريق المشاركة."



كما توضح اللائحة العقوبة المالية التي ستوقع على الفريق: "بالإضافة إلى ذلك، على هذا الفريق أن يدفع أقصى غرامة ممكنة."



ولم يحدد الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي أي شيء متعلق بكأس السوبر سواء الموعد أو المكان، غير أن شيهو ديكو عضو لجنة مسابقات الأندية أكد وجود اتفاق مدته 3 نسخ لإقامة المباراة في قطر، بداية من النسخة الماضية.