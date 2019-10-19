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رياضة

أحمد حسن: حسام البدري لم يختار جهازه بالكامل في تدريب منتخب مصر.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر
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محمد رشاد
أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم منتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، لم يختار جهازه المعاون قبل إعلان اتحاد الكرة تولي البدري المسئولية الفنية للفراعنة .

وقام اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني بتعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمكسيكي خافيير أجيري ومعه أحمد أيوب وطارق مصطفى فى منصب المدرب العام ومحمد بركات مديرا للمنتخب وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدربا للحراس .

وقال أحمد حسن فى تصريحاته لبرنامج اللعيب على قناة "إم بي سي مصر" :" حسام البدري لم يختار جهازه بالكامل في تدريب منتخب مصر، والدليل أن إيهاب جلال كان سيقود المنتخب ومعه عماد متعب مديرا لكن عند تغيير القرار وتعيين البدري تم استبعاد متعب لخلافه مع مدرب الأهلي السابق ".

وأضاف :" الدليل على أن البدري لم يقم باختيار جهازه بالكامل هو وجود طارق مصطفى وأيمن طاهر فى الجهاز الفني ، وهما لم يسبق لهما التعامل مع البدري خلال تجاربه السابقة سواء مع الأهلي أو فى ليبيا ".
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