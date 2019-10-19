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أخبار العالم

مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار سد في روسيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشراء جراء انهيار سد قرب مدينة كراسنويارسك الروسية بسيبيريا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرين، تم نقلهم إلى المؤسسات الطبية، ولا يزال مصير 10 أشخاص مجهول.

واندلعت، الشهر الماضي، حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك شرقي سيبيريا الروسية بمساحة كبيرة وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وفرض نظام الطوارئ، آنذاك، في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.
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